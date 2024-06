Maturità: Cambiaso e Buongiorno agli studenti’non abbiate paura’

agenzia

Dagli azzurri l'in bocca al lupo a studenti per esami al via

ISERLOHN, 18 GIU – “Notte di sogni, di coppe e di campioni”. Per 526.317 giovani italiani è la notte prima degli esami. Quelli di maturità, che segnano forse il confine tra l’adolescenza e l’età adulta. I giocatori della Nazionale, ora, sono alle prese con altri esami, quelli di Euro 2024, ma dalla Germania – tramite i canali social del Ministero dell’Istruzione e del Merito e le telecamere di Vivo Azzurro TV – hanno voluto mandare un ‘in bocca al lupo’ ai maturandi di tutta Italia. Perché maturandi lo sono stati anche loro. “Godetevi questo momento perché vi rimarrà nel cuore. Lasciatevi andare, non abbiate paura e non siate timorosi – il messaggio di Andrea Cambiaso, in onda durante ‘Casa Azzurri Live Germania’, su Vivo Azzurro TV -. Quello della maturità è un ricordo bello, la fine di un percorso di studi che ho portato a termine grazie ai miei genitori e di cui vado fiero. Sottolineo che è importantissimo finire gli studi: può dare uno spazio diverso alla mente, soprattutto a chi come noi è molto concentrato sul pallone”. Alessandro Buongiorno il suo percorso di studi lo ha proseguito, arrivando fino alla laurea in Economia Aziendale. “Ci sta avere un po’ di tensione prima dell’esame di maturità – ricorda -, ma è una tensione positiva che ti permette di fare il meglio possibile. E’ la conclusione di un percorso di cinque anni che va goduta al meglio. Studiare è importantissimo: la cultura e lo studio aprono la mente, permettono di gestire al meglio le situazioni sia all’interno del campo, nel capire le indicazioni del mister, ma anche fuori nell’interagire con gli altri”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA