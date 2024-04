Max Verstappen vince il Gp della Cina, quarto Leclerc

agenzia

Quinto Sainz con l'altra Ferrari, sul podio Norris e Perez

ROMA, 21 APR – Max Verstappen, su Red Bull, ha vinto il Gp della Cina di Formula 1, il suo quarto successo in cinque gare della stagione. A Shanghai, l’olandese ha preceduto il britannico Lando Norris con la McLaren e il compagno di squadra, il messicano Sergio Perez, Appena fuori dal podio le due Ferrari, con Charles Leclerc quarto davanti a Carlos Sainz, quinto. A punti sono andati anche il britannico George Russell, sesto con la Mercedes davanti a Fernando Alonso (Aston Martin), settimo, all’australiano Oscar Piastri (McLaren), ottavo. Nona posizione finale per Lewis Hamilton, che era partito dalla 18/a piazzola della griglia e decima per il tedesco Nico Hulkenberg con la Haas motorizzata Ferrari.

