Mbappé, causa per arretrati con il PSG, decisione il 25/10

agenzia

Commissione della Lega calcio francese ha ascoltato le parti

PARIGI, 15 OTT – La commissione per i ricorsi della Lega calcio francese, che ha esaminato oggi la disputa finanziaria fra il PSG e Kylian Mbappé su presunti arretrati di 55 milioni di euro reclamati dal giocatore, si è conclusa. La decisione sarà comunicata il 25 ottobre. Il conflitto fra le parti trova le sue basi nello statuto di un accordo dell’agosto 2023 fra Mbappé e i vertici del PSG: il giocatore, messo momentaneamente fuori rosa per aver rifiutato un prolungamento del contratto con oparigini, si impegnava a rinunciare a 55 milioni di premi se fosse stato poi libero di andare via a fine stagione, come poi si è verificato con il passaggio al Real Madrid. La validità dell’intesa è però contestata dall’entourage del giocatore, che lo definisce “un accordo occulto”.

