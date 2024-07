Mbappé, ‘Incredibile essere al Real, Si realizza un sogno’

agenzia

Presidente Florentino Perez, "Benvenuto nella tua nuova casa"

ROMA, 16 LUG – “Buongiorno a tutti, proverò a parlare in spagnolo. Wow, è incredibile essere qui. Per anni mi sono addormentato sognando di essere qui al Real, E oggi si realizza questo sogno”. Sono le prime parole, in perfetto spagnolo, di Kylian Mbappé alla presentazione ufficiale con la maglia del Real Madrid al Santiago Bernabeu. Il campione francese, che indossa la camiseta blanca numero 9, è stato accolto con un boato dagli oltre 80mila tifosi presenti allo stadio per accoglierlo. “Benvenuto nella tua nuova casa. Oggi hai realizzato il tuo sogno da bambino”, gli ha detto il presidente del Real Florentino Perez.

