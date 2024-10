Mbappé indagato per stupro: ad accusarlo una donna svedese

il caso

La rivelazione di due quotidiano di Stoccolma

Il fuoriclasse del Real Madrid Kylian Mbappé è sotto inchiesta da parte della Procura di Stoccolma per stupro. Ad accusare il 25enne francese una donna incontrata la scorsa settimana nella capitale svedese. Lo riportano i media del paese scandinavo ‘Expressen’ e ‘Aftonbladet’. Proprio ieri Mbappé aveva bollato come “fake news” le voci di un suo coinvolgimento nella vicenda. Mbappé, non convocato in Nazionale dal ct Didier Deschamps, è andato giovedì scorso a Stoccolma con un gruppo di amici e vi ha passato la notte prima in discoteca e poi in un hotel dove, secondo la donna che ha sporto denuncia, si sarebbe consumata la violenza.

