Mbappè loda Ancelotti, sa quando essere un padre e un capo

agenzia

Francese: importante è essere felici, al Real per segnare epoca

ROMA, 07 APR – “Ancelotti è un po’ tutto: sa quando essere un padre, un amico, un capo. Ha fatto la storia qui e vuole continuare a farla”. Parola di Kylian Mbappe, attaccante del Real Madrid, in un’intervista a La Sexta: “Vinicius? Non riesco a immaginare Madrid senza Vini. Giochiamo bene insieme e aiuteremo la squadra. Il rapporto con Florentino Perez? Ho un buon rapporto con il presidente. Quando gli ho detto che sarei rimasto a Parigi, un anno fa, anche lui era dalla mia parte”. Poi l’asso francese risponde così ad una domanda sul suo ingaggio: “ci sono molte cose vere che si dicono e altre false. Non ho problemi a parlare di soldi. Volevo solo giocare qui, con la maglia, segnare gol e far gridare il mio nome alla gente. La cosa più importante è essere felici, Il momento migliore al Bernabeu? Sono un fan delle prime volte, mi limiterò al primo gol. Anche la tripletta contro il City. La gente ama le serate di Champions League”. Infine Mbappe sceglie tra la Champions e il Pallone d’Oro? “Vincere una Champions League con il miglior club del mondo è vincere il titolo più importante e fare la storia qui. Il Pallone d’Oro è un onore individuale. Scelgo la Champions League. Voglio vincere titoli con il Madrid, per segnare un’epoca”.

