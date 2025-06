Mbappé-Psg, giustizia penale apre fascicolo dopo denuncia

agenzia

Il calciatore aveva accusato suo ex club di 'molestie morali'

PARIGI, 26 GIU – La giustizia francese ha aperto un fascicolo giudiziario contro ignoti per ‘molestie morali’ dopo la denuncia di Kylian Mbappé contro la sua ex squadra, il Paris Saint-Germain: è quanto riferisce la procura di Parigi. Due giudici sono attualmente incaricati di far luce sulla querelle tra il calciatore e il club parigino che quest’anno ha conquistato la Champions League. Oltre al caso penale, Mbappé, attuale attaccante del Real Madrid e dell’Equipe de France, è attualmente in rotta con il Psg anche per questioni finanziarie, reclamando il mancato pagamento di vari bonus.

