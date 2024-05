Mbappé, stasera cena addio a Parigi, fra gli invitati Macron

agenzia

250 al ristorante italiano 'Gigi' nell'elegante avenue Montaigne

PARIGI, 20 MAG – Accanto al Teatro degli Champs-Élysées, con una terrazza panoramica con vista mozzafiato sulla Tour Eiffel, Kylian Mbappé celebra questa sera, con 250 invitati fra i quali Emmanuel Macron, il suo addio a Parigi. Il nuovo centravanti del Real Madrid sarà attorniato questa sera da Vip del calcio, dello spettacolo, della politica nel ristorante italiano “Gigi” in una delle strade più chic di Parigi, avenue Montaigne. Fra l’arredamento degli interni del ristorante, ispirato ai palazzi di Venezia, colonne e preziosi marmi italiani, Mbappé si prepara al trasferimento alla corte di Carlo Ancelotti in un quadro sontuoso, uno dei ristoranti preferiti dalle star che per l’occasione è stato totalmente privatizzato per l’evento.

