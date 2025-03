McFit lancia la prima AI Ambassador italiana, Zoe De Biasi

agenzia

Rivoluzione comunicazione tra fitness, tecnologia e sociale

ROMA, 17 MAR – McFIT si lega a Zoe De Biasi (Instagram @zoedebiasi). Non una semplice testimonial, ma la prima AI Ambassador fitness in Italia, attraverso la quale Rsg Group, leader mondiale del fitness, intende segnare una svolta epocale nel mondo della comunicazione digitale, con l’obiettivo di ispirare e motivare la community di appassionati di fitness, rivoluzionando il modo in cui il brand McFIT interagisce con il proprio pubblico. Zoe non sarà solo un avatar digitale, ma andrà ad affiancarsi alla platea di creator e ambassador “reali” già parte della strategia comunicativa di McFIT. Sarà una guida motivazionale che, attraverso contenuti dinamici e coinvolgenti, affiancherà gli utenti per aiutarli a raggiungere i propri obiettivi di benessere e fitness, con un approccio positivo, inclusivo e innovativo, creando inoltre un’inedita prospettiva narrativa. Chi è quindi Zoe De Biasi? Una giovane donna di 24 anni, studentessa di Scienze Motorie, originaria di Torino, ma spesso a Milano per motivi di studio. I suoi tratti distintivi sono il look audace e moderno e il carattere energico, perfetta “cornice” al suo stile di vita dinamico e curioso, dove il fitness è un elemento imprescindibile. Il suo obiettivo nella vita è creare un equilibrio tra corpo e mente, con solide radici in quei valori che da sempre contraddistinguono McFIT: determinazione, innovazione e passione per il fitness. E Zoe non perderà tempo: già quest’anno sarà protagonista di una serie di iniziative esclusive volte a creare un forte legame con la community McFIT. Si allenerà nelle sedi di Torino e Milano, condividendo i suoi workout con i follower. Sarà presente agli eventi e alle inaugurazioni dei nuovi centri McFIT, parteciperà a corsi di gruppo e group workouts, promuovendo il piacere dello sport condiviso, e interverrà a grandi eventi come il Rimini Wellness, uno degli appuntamenti più importanti del settore. McFIT, con il lancio di Zoe, introduce un nuovo elemento chiave nella propria comunicazione, aprendo la strada a collaborazioni innovative nei settori del fitness, del benessere, della tecnologia e non solo: sono tra l’altro in fase di sviluppo iniziative di Corporate Social Responsability (CSR), con l’obiettivo di trasformare Zoe in una figura digitale di riferimento che promuoverà progetti a forte impatto sociale. Nei prossimi mesi, quando sarà consolidata la community del suo canale, Zoe verrà coinvolta nella creazione di contenuti a sfondo sociale, in collaborazione con i partner di McFIT e altri soggetti; tutti i ricavi generati saranno interamente destinati a iniziative sociali, contribuendo a un cambiamento positivo e concreto. “Con il lancio di Zoe, McFIT si conferma all’avanguardia nell’innovazione digitale nel settore fitness e nella continua sperimentazione di nuove tecnologie – spiega Samuele Frosio, AD di RSG Group Italia – il nostro obiettivo è offrire un’esperienza sempre più coinvolgente e accessibile, supportando i nostri utenti con strumenti all’avanguardia e contenuti di qualità”.

