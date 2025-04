McTominay, tra soprannomi dei napoletani mi piace ‘Mcfratm’

agenzia

Lavoriamo partita per partita senza pensare a squadra 2 anni fa

NAPOLI, 27 APR – “Mcfratm è il miglior soprannome dei tifosi”. Queste le prime parole di McTominay a Dazn a cui piace il soprannome con la parola di dialetto napoletano ‘fratm’ che vuol dire fratello. McTominay ha concluso con gioia dopo il successo per 2-0 sul Torino con la sua doppietta che ha firmato la vittoria e che lo porta a quota 11 gol in campionato, con 5 negli ultimi tre match, con due doppiette, quella contro l’Empoli e la seconda di questa sera. Sull’idea di vincere lo scudetto, McTominay ha ricordato come è andata la stagione: “Ci dicevano nel club sin dall’inizio – ha detto – di stare calmi, di lavorare partita per partita concentrati e vedere poi che cosa sarebbe successo. Sapevamo che non bisognava pensare al Napoli campione di due anni fa che era di altissimo livello, ma abbiamo saputo lavorare e continuiamo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA