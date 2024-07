Media Francia, il Los Angeles Fc tenta Griezmann

agenzia

Pronto mega contratto per l'attaccante, giocherebbe con Giroud

ROMA, 26 LUG – Un trio di campioni del mondo 2018 potrebbe presto scendere in campo in Major League soccer (Mls) nelle file del Los Angeles Fc. Dopo aver ingaggiato Olivier Giroud e Hugo Loris, la franchigia californiana, secondo L’Equipe, sarebbe l’attaccante dei Bleus e dell’Atletico Madrid Antoine Griezmann. Secondo il quotidiano sportivo francese, il club statunitense sta procedendo spedito con le trattative con la sorella e agente del giocatore, Maud Griezmann, e con il suo avvocato, Sevan Karian. I Los Angeles, sempre per l’Equipe, non solo pagherebbe la clausola rescissoria da 10 milioni di euro ma avrebbe pronta un’offerta importante per il giocatore, che diventerebbe il secondo giocatore più pagato in Mls dopo Leo Messi, sempre che Griezmann sia disposto a trasferirsi immediatamente senza aspettare la scadenza del contratto.

