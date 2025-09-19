Media, Luca Zidane ha scelto l’Algeria

agenzia

Debutto possibile in occasione delle amichevoli di novembre

ALGERI, 19 SET – Luca Zidane, portiere del Granada e figlio dell’ex stella del calcio francese Zinedine, di origine algerina, ha scelto la nazionale dell’Algeria. Lo riferiscono media locali algerini, tra cui il quotidiano in lingua araba El Khabar (la notizia), citando fonti ben informate. Il giocatore, 27 anni, dovrebbe unirsi ai ‘Fennecs’ nel mese di novembre prossimo, quando la squadra allenata da Vladimir Petkovic disputerà alcune amichevoli. Fonti vicine al portiere indicano, sempre secondo El Khabar, che il debutto di Luca con la selezione nordafricana è ormai questione di settimane. Il presidente della Federcalcio algerina, Walid Sadi, avrebbe convinto Zidane junior a compiere la scelta definitiva, chiudendo così le polemiche attorno al ruolo di estremo difensore in vista della prossima Coppa d’Africa, prevista a dicembre in Marocco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA