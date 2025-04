Media Spagna, c’è l’accordo tra Ancelotti e il Brasile

agenzia

Il tecnico italiano diventerebbe ct dei verdeoro già a giugno

ROMA, 28 APR – Carlo Ancelotti avrebbe accettato di diventare ct della nazionale del Brasile, secondo quanto riportano diversi media on line spagnoli. L’allenatore italiano ha ancora un anno di contratto col Real Madrid, ma dopo l’eliminazione dalla Champions League e la sconfitta col Barcellona in Coppa del Re, si riferisce dalla Spagna, sarebbe pronto a lasciare il club merengue per assumere a breve la guida della selezione verdeoro. Il tutto avverrebbe prima delle partite che la selecao affronterà a giugno per la qualificazioni ai Mondiale 2026, mentre il Real parteciperebbe con un’altra guida al Mondiale per club della Fifa. Dopo la finale dei Coppa del Re, Ancelotti non aveva nascosto la possibilità di lasciare la panchina dove è tornato nel 2021, affermando che il suo futuro “sarà un argomento per le prossime settimane”. Al momento, si sottolinea da Madrid, non è stato ancora firmato nulla, ma dalla federcalcio brasiliana (Cbf) trapelerebbe fiducia su una chiusura favorevole per portare dall’altra parte dell’Atlantico uno degli allenatori più vincenti della storia per puntare alla conquista del Mondiale del prossimo anno.

