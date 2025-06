Mei ‘8 candidati dimostrano quanto interesse c’è verso il Coni’

agenzia

N.1 Fidal 'non è vero che non interessa più a nessuno'

ROMA, 05 GIU – “Le elezioni del Coni? Tutti dicono che ormai non vale niente e non conta, però ci sono otto candidature, tutte di grande qualità, e mi fanno pensare che non è vero e che sia una favola che il Coni non interessi più a nessuno. Questo è il massimo che posso dire”. Così il presidente della Fidal, Stefano Mei, sulle prossime elezioni del Coni a margine della conferenza stampa di presentazione del Golden Gala che si terrà domani allo stadio Olimpico di Roma.

