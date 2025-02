Mei, migliore risposta a polemiche è la salute atletica azzurra

agenzia

N.1 Fidal dopo successi Torun

ROMA, 16 FEB – “La migliore risposta alle polemiche di questi giorni la dà lo stato di salute dell’atletica italiana”: così il presidente della Fidal, Stefano Mei, dopo la vittoria di Furlani nel meeting indoor di Torun, con la miglior prestazione mondiale dell’anno nel lungo, alla quale si sono aggiunti i successi di Fabbri nel peso, Dosso nei 60 e Tecuceanu negli 800. “Ecco perché dicevo di non essere nè preoccupato nè rattristato, non certo perché volessi sminuire una vicenda personale e delicata”, spiega Mei, con un riferimento alle polemiche dei giorni scorsi per il caso Tortu-Jacobs. “Io ho l’obbligo di ragionare da presidente della federazione – la conclusione – e la migliore risposta alle polemiche di questi giorni la dà lo stato di salute dell’atletica italiana”.

