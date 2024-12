Meloni “il 2024 anno indimenticabile per lo sport azzurro”

agenzia

Premier: 'Successi che sono un punto di partenza'

ROMA, 16 DIC – “Quello di oggi è un momento solenne per onorare imprese che hanno caratterizzato il 2024, indimenticabile per sport italiano. Successi che non rappresentano un punto di arrivo, ma solo un punto di partenza”. E’ il messaggio inviato dalla premier, Giorgia Meloni, alla cerimonia dei Collari d’Oro del Coni all’Auditorium Parco della Musica di Roma. “Il primo pensiero va alle medaglie olimpiche, con l’Italia che si è confermata tra le prime dieci nazioni del mondo – ha proseguito – Tutti i piazzamenti sono stati raggiunti con onore. Poi i successi paralimpici, con un movimento che ha infranto record e toccato i nostri cuori”. Meloni ha poi definito “indelebili” le vittorie della nazionale di Julio Velasco ai Giochi e ha concluso: “Parigi è stata l’edizione più fruttuosa per il tricolore, ci ha reso orgogliosi, ma meritano di essere ricordati anche i tanti atleti che hanno trionfato nelle altre competizioni. Penso, tra le tante, al tennis”.

