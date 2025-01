Mercato Catania, cominciano le trattative ufficiali: per la difesa ipotesi Todisco (Sorrento)

SERIE C

La società rossazzurra non ha intenzione di ripetere la rivoluzione dell'anno passato durante la gestione Lucarelli, ma qualche cambiamento è previsto

Qualche ora di attesa, poi sarà mercato autunnale anche per il Catania. La società rossazzurra non ha intenzione di ripetere la rivoluzione dell’anno passato durante la gestione Lucarelli, ma qualche cambiamento è previsto. In uscita ci sono i cinque fuori lista (Silvestri, Chiricò, Monaco, Rapisarda, Zanellato) più qualche elemento in organico come Celli, Montalto, Adamonis, Guglielmotti, Ierardi, Popovic. La priorità è cedere e in questo senso qualche rumors si registra da tempo. Come quello che vede al centro dell’attenzione il difensore centrale Silvestri che farebbe gola al Trapani e, ultimamente, anche alla Triestina. Il difensore destro Rapisarda era stato accostato a Siracusa e Campobasso, ma adesso si ipotizza un passaggio possibile alla Reggina che aveva cercato anche un attaccante e in questo caso erano emersi i nomi di Montalto e di Costantino. Quest’ultimo sta rientrando dalla Lucchese che l’ha rispedito al mittente. La Ternana ha chiesto informazioni su Verna.