Merckx ancora operato all’anca

agenzia

Complicazioni per il 'Cannibale' dopo l'intervento di dicembre

BRUXELLES, 29 MAR – Eddy Merckx, che a dicembre era stato operato all’anca dopo una caduta mentre andava in bicicletta, è stato nuovamente operato il 22 marzo a causa di complicazioni, ha dichiarato al quotidiano fiammingo Het Nieuwsblad. L’icona del ciclismo è stata sottoposta a questo ulteriore intervento, durato quattro ore, a Herentals, in Belgio. La procedura è andata bene, ha assicurato. Il “Cannibale”, 79 anni, ha dovuto essere nuovamente operato perché “il prodotto utilizzato per fissare la protesi (una protesi totale, ndr) non ha fatto presa”, ha spiegato. “Di conseguenza si è staccato. Ero molto preoccupato… Anche camminare era difficile. Il medico mi ha detto che, su 10.000 casi, questo si era verificato solo quattro volte”. Adesso “tutto è cementato. L’ho sentito subito domenica. Mi sono alzato ed è stato diverso”, ha esultato il corridore con 525 vittorie, ottenute tra il 1965 e il 1977. Merckx era caduto lo scorso dicembre scivolando su un passaggio a livello durante un giro in bicicletta che stava facendo da solo.

