Messi avanti con Miami, pronto il prolungamento del contratto

agenzia

Campione argentino e club al lavoro per un rinnovo pluriennale

ROMA, 18 SET – Lionel Messi e l’Inter Miami continuano l’avventura insieme. Il club americano sta infatti lavorando ai dettagli per prolungare oltre il 2026 il contratto con il campione argentino: il rinnovo garantirebbe a Messi, 38 anni, di rimanere in attività in vista dei Mondiali del prossimo anno che si terranno in Canada, Stati Uniti e Messico (11 giugno-19 luglio). Le due parti sarebbero alle battute finali della trattativa e l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Nonostante le voci di un possibile approdo di Messi in altri campionati, sia il club della Florida che lo stesso argentino avevano dichiarato di essere decisi a proseguire il loro rapporto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA