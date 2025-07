Messi realizza la sua quinta doppietta di fila in Mls

agenzia

Nessuno come lui, finora 16 gol in 16 partite con l'Inter Miami

ROMA, 13 LUG – Lionel Messi non si ferma più. Il fuoriclasse argentino che gioca nell’Inter Miami ha allungato la sua ormai storica serie di gol nella Major League Soccer (Mls), segnando una doppietta nella vittoria per 2-1 contro il Nashville, la scorsa notte. Quattro giorni dopo essere diventato il primo giocatore a segnare più gol in quattro partite di fila di Mls, Messi ha messo a segno la sua quinta doppietta in cinque partite consentendo a Miami di scalare ancora la classifica della Eastern Conference dopo la pausa per il Mondiale per Club. Con 38 punti, Miami è al quarto posto nella Eastern Conference, a -5 dalla capolista Philadelphia, ma con tre partite in meno. I due gol hanno portato il totale di Messi a 16 in 16 presenze stagionali, a pari merito con Sam Surridge del Nashville, che però ieri non è riuscito ad aumentare il suo bottino.

