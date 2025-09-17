Messina shock, il club è stato messo in liquidazione: campionato a rischio

il caso

Società in mano ad una curatrice, chiesto il rinvio delle gare contro Gela e Acireale

Il futuro del Messina e la prosecuzione del campionato di D è in bilico per la messa in liquidazione del club che adesso è stato affidato a Maria Di Renzo, curatore fallimentare del tribunale di Messina. Nelle prossime ore si dovrà verificare se c’è la possibilità di trovare dei fondi per la prosecuzione della stagione che in questo momento è fortemente in dubbio.

Ci sarebbe la possibilità di affidare in modo temporaneo la società ad alcuni imprenditori che si sarebbero avvicinati al club – spinti ovviamente dal grave stato di allarme, visto che in cassa non c’è un solo euro – o agli stessi gestori attuali in vista dell’asta competitiva che passa sempre dal giudizio del Tribunale messinese.