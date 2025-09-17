il caso
Messina shock, il club è stato messo in liquidazione: campionato a rischio
Società in mano ad una curatrice, chiesto il rinvio delle gare contro Gela e Acireale
Il futuro del Messina e la prosecuzione del campionato di D è in bilico per la messa in liquidazione del club che adesso è stato affidato a Maria Di Renzo, curatore fallimentare del tribunale di Messina. Nelle prossime ore si dovrà verificare se c’è la possibilità di trovare dei fondi per la prosecuzione della stagione che in questo momento è fortemente in dubbio.
Ci sarebbe la possibilità di affidare in modo temporaneo la società ad alcuni imprenditori che si sarebbero avvicinati al club – spinti ovviamente dal grave stato di allarme, visto che in cassa non c’è un solo euro – o agli stessi gestori attuali in vista dell’asta competitiva che passa sempre dal giudizio del Tribunale messinese.
Messa fortemente in dubbio, la partita in casa contro il Gela e la settimana successiva contro l’Acireale. I dirigenti ieri sera hanno chiesto, infatti, il rinvio delle prossime due gare. Bisogna reperire i fondi da versare al Comune per la gestione del match. I calciatori, nonostante molte difficoltà logistiche si stanno allenando con una comprensibile preoccupazione per il destino che verrà deciso a breve. A questo punto il futuro del Messina verrà determinato o dall’intervento di forze esterne o dalla gestione della curatrice fallimentare.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA