Meta Catania rullo compressore in Champions: 9 a 1 all’Europa Fc

calcio a 5

Nel reliminare facile successo degli etnei sui campioni di Gibilterra

Un allenamento o poco più. La Meta Catania si è mostrata nettamente superiore all’Europa Fc, campione di Gibilterra. E, allora, l’esordio nei preliminari di Champions di calcio a 5 è stato a senso unico. S’è giocato a una sola porta. E il 9-1 finale rispecchia i valori tra i due club. Nel primo tempo la Meta ha già indirizzato l’esito del match segnando quattro reti dal 1′ al 7′. In sei minuti, dunque, ha già dettato le distanze dai campioni di Gibilterra. Si è giocato nella metà campo avversaria, con i rossazzurri a premere e l’Europa Fc a limitare i danni.Di Podda il primo gol, meno di due minuti dopo (3’15) il bis di Turmena bravo a sfruttare una costruzione dal basso ordinata da Juanra. Quindi il tris di Musumeci con una conclusione al volo sugli sviluppi di un corner. Il poker di Podda che ha approfittato di un errore di costruzione degli avversari.Nella ripresa le reti di Podda (tris per lui), Rodriguez Pina di forza e di Turmena su errore avversario. Dal 2′ al 4′ minuti s’è deciso tutto. Dopo 8 minuti è andato in gol l’altro nuovi acquisto Arillo grazie a uno scambio rapido per vie centrali. Ad accorciare le distanze l’Europa Fc con Caravante abile a sfruttare un’azione personale. A chiudere Luigi Musumeci, talento di famiglia e nazionale giovanile. Bravo a fungere da terminale offensivo.

