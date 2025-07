Mezzaroma, ‘atleti possono veicolare messaggi positivi’

agenzia

N.1 Sport e Salute: 'nostra missione promuovere stili vita sani'

ROMA, 31 LUG – “È un evento importante che coniuga sport e corretta alimentazione alla filiera, che rappresenta un’eccellenza. Noi, come Sport e Salute, abbiamo la missione di promuovere i corretti stili di vita. Avere testimonial importanti come le atlete della Nazionale femminile, che hanno riscosso un successo eccezionale, testimonia che lo sport e gli atleti possono essere dei veicoli di messaggi molto positivi”. Così il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, nel corso della presentazione della campagna “La pasta come integratore di felicità” al Foro Italico.

