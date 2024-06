Mezzaroma ‘nessun interesse ad acquistare il Pescara’

agenzia

'La mia avventura nel calcio è finita con la Salernitana'

ROMA, 03 GIU – “Per quanto mi riguarda smentisco in modo categorico. La mia avventura nel calcio è iniziata e finita con la Salernitana”. Lo ha detto il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, in un evento a piazza di Siena verso i Giochi della Gioventù in merito alle voci di una cordata con Lotito per acquistare il Pescara.

