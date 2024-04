Mezzaroma, nuovo modello del calcio passa per impianti e base

agenzia

N.1 Sport e Salute, le strutture poi siano più sostenibili'

ROMA, 16 APR – “Un nuovo modello di calcio passa inevitabilmente dal tema dell’impiantistica sportiva e dal supporto all’associazionismo di base. Naturalmente, parlando di impiantistica non possiamo limitare l’attenzione alle strutture destinate all’alto livello, ma soffermarci sull’importanza di spazi adeguati nei territori per favorire la pratica sportiva ad ogni età e livello”. Lo ha detto il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, rispondendo in commissione Cultura e sport in Senato. “In questa direzione, abbiamo concentrato la nostra attenzione sulla necessità di mappare l’intera rete degli impianti sportivi italiani – ha spiegato – . Dai dati disponibili risultano circa 34.000 impianti sportivi aventi all’interno uno o più spazi conformati per le discipline del calcio nelle diverse tipologie, pari al 44% degli impianti nazionali totali (77.000, ndr), di cui il 53% al Nord, il 20% al Centro e il 27% al Sud”. Mezzaroma parla di una banca dati che “si arricchirà” così da creare “un piano regolatore nazionale dell’impiantistica sportiva”. Il presidente di Sport e Salute si è soffermato anche sulla “necessità di sviluppare strutture sempre più sostenibili”, aggiungendo come quella sia una direzione che “il legislatore attenzionerà per puntare ad un rinnovamento complessivo della normativa sulle infrastrutture anche sportive del Paese”

