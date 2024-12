Mezzaroma, promuovere sport usando al meglio risorse pubbliche

agenzia

N.1 Sport e Salute 'Vogliamo concentrarci su scuola e salute'

ROMA, 17 DIC – “Noi dobbiamo creare le condizioni migliori affinché possiate operare al meglio. La missione è promuovere l’attività sportiva a tutti i livelli. Abbiamo il dovere di fare questo e utilizzare le risorse pubbliche nel modo più efficiente possibile”. Lo ha detto Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, parlando al Consiglio nazionale Coni. “Grazie per la collaborazione che avete sempre dimostrato per la promozione della pratica sportiva – ha aggiunto -. Noi ora ci vogliamo concentrare su alcuni settori come la scuola e la salute in senso lato, ovvero l’attività sportiva come farmaco naturale”

