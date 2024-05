Mezzaroma ‘Sport e Salute focalizzata su tutela dell’ambiente’

agenzia

Il presidente: 'Abbiamo ridotto tutti i consumi'

ROMA, 14 MAG – “Come Sport e Salute siamo focalizzati a far sì che il tema della tutela ambientale sia sempre all’ordine del giorno. Siamo lieti di aver firmato questo protocollo con la Lega e il Comune di Roma, la gestione di grandi eventi sportivi implica una collaborazione a tutti i livelli tra tutti i soggetti”. Così Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, durante l’evento “Road to Zero” che illustra le iniziative messe in campo per rendere la finale della Coppa Italia Frecciarossa sostenibile. “Siamo proprietari di questo impianto e le azioni che stiamo mettendo in atto sono valide anche per gli Internazionali così come per il concerto dei Coldplay. Abbiamo ridotto tutti i consumi e stiamo ragionando anche su un migliore efficientamento energetico – prosegue Mezzaroma -. Nello specifico su questo evento rispetto al 2018 abbiamo ridotto il consumo idrico del 44%, sui consumi energetici abbiamo energia 100% proveniente da fonti rinnovabili, nuovi impianti di illuminazione che hanno portato a riduzione del 33%, abbiamo creato un’isola ecologica per gli Internazionali. Siamo orgogliosi di aver creato la quiet room, cioè una stanza dedicata ai bambini con disabilità che sarà a disposizione del pubblico. Mentre nel food & beverage abbiamo previsto solo bicchieri di carta”, conclude.

