Mezzaroma,’685 progetti attivi, obiettivo far muovere cittadini’

Presidente Sport e Salute: 'i parchi come palestre all'aperto'

ROMA, 09 APR – “Lo scopo di Sport e Salute è promuovere l’attività fisica, l’importante è riuscire a far muovere tutta la cittadinanza, cercando di intervenire per usare gli spazi aperti al pubblico e fruibili da tutti. Ci sono attualmente 685 progetti attivi, di cui 408 progetti conclusi, e 550 progetti che verranno attivati attraverso queste nuove linee. L’obiettivo è quello di utilizzare parchi per creare palestre all’aperto dove fare attività fisica a corpo libero”. Così Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, durante l’incontro “Misure e opportunità a supporto dello sport”. “Puntiamo anche a migliorare l’ambiente carcerario con lo sport, con la particolare attenzione alla formazione del personale all’interno dell’ambiente carcerario e permettere, una volta terminata la pena, di aiutare in un percorso lavorativo all’esterno della struttura carceraria”, ha poi concluso. Anche Beniamino Quintieri, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, ha sottolineato l’importanza di sviluppare lo sport, in particolare “Il bando Sport Missione Comune in collaborazione con l’Anci che punta a finanziare il recupero e la riqualificazione delle infrastrutture sportive di proprietà degli enti locali, intervenendo su varie voci, a partire dall’efficientamento energetico. Il nuovo bando partirà domani e avrà scadenza il prossimo 30 settembre. In questi 9 anni abbiamo erogato un miliardo di euro a tassi totalmente abbattuti ai Comuni per oltre 2.900 progetti”, conclude.

