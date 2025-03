Miami, Djokovic incorona Mensik “avrà un futuro luminoso”

agenzia

"Sconfitta ha un sapore agrodolce, ho giocato un ottimo torneo"

MIAMI, 31 MAR – Novak Djokovic, battuto in finale al Miami Masters 1000 dal 19enne ceco Jakub Mensik, si é detto dispiaciuto per la sconfitta, ma ha anche riconosciuto il valore dell’avversario: “Non sono mai contento di perdere, ma è uno dei giocatori contro cui mi dispiace meno. L’ho visto giocare quando aveva 15 o 16 anni, poi ci siamo allenati insieme, l’ho invitato nel mio club a Belgrado. Il suo attuale fisioterapista è il mio ex fisioterapista, un serbo. Già vedevo che sarebbe diventato uno dei migliori al mondo – ha detto in conferenza stampa Djokovic -. Sono contento che riesca a sfruttare il suo potenziale. Ovviamente il suo servizio è incredibile, potente, preciso e gli offre molti punti gratuiti. Il suo rovescio… diciamo che la scuola di gioco ceca significa che hanno sempre un buon rovescio. E ha migliorato molto il dritto. Per un giocatore così alto, si muove molto bene anche. Ha un futuro luminoso”. “Sento un sapore agrodolce per la sconfitta ma Miami mi ha portato tanta gioia e cose belle, dentro e fuori dal campo – ha aggiunto Djokovic, che ha mancato la 100ma vittoria in carriera – Mi è piaciuta l’esperienza, ho fatto un torneo incredibile. Ho concluso con una sconfitta, ma ho giocato un ottimo tennis”.

