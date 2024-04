Miami Open, Murray in rimonta elimina Berrettini

agenzia

Paura per un malore dell'azzurro sul finire del secondo set

ROMA, 20 MAR – Matteo Berrettini rimontato e sconfitto alla distanza nel primo turno del Miami Open. Il romano si è inchinato a Andy Murray, nonostante avesse vinto il primo set. Dopo due ore e cinquanta minuti, l’azzurro ha finito per cedere 4-6, 6-3, 6-4. Spavento sul finire del secondo set, quando Berrettini, mentre sta servendo una prima ha un mancamento. Non sviene, ma il gioco si interrompe. Gli misurano la pressione, verificano che sia tutto ok. Berrettini assume zuccheri e fa segno che vuole riprendere.

