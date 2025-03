Miami, Paolini supera il secondo turno

agenzia

Battuta in due set la slovacca Rebecca Sramkova

ROMA, 20 MAR – Jasmine Paolini ha esordito con un successo nel ‘Miami Open’, Masters 1000 Wta che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium. La 29enne di Bagni di Lucca, n.7 del ranking e 6 del seeding, entrata in gara direttamente al secondo turno, ha battuto 6-4, 6-4, in un’ora e 41 minuti di partita, la slovacca Rebecca Sramkova, n.37 Wta, per la prima volta in gara nel tabellone principale in Florida.

