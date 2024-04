Miami: Sinner rimonta ed elimina Griekspoor

agenzia

L'azzurro perde il primo set, dopo lo stop per pioggia recupera

ROMA, 24 MAR – Jannick Sinner ha battuto in tre set Tallon Griekspoor (n.25 del ranking Atp) nei sedicesimi del Miami Open. Risultato 5-7, 7-5, 6-1 a favore dell’azzurro che ha dovuto rimontare il primo set lasciato all’avversario in una partita complicata anche da una lunga sospensione per pioggia sul 3-3 nel secondo. Ma è stato proprio al rientro in campo, dopo 50 minuti, che un Sinner molto più concreto e determinato ha rovesciato le sorti del match.

