agenzia

L'italiana perde in due set per 6-2, 6-2

ROMA, 27 MAR – Troppo forte oggi Aryna Sabalenka per Jasmine Paolini che a Miami si ferma in semifinale al Masters 1000 Wta della città statunitense. L’italiana, numero 7 del mondo, è stata sconfitta in due set con il punteggio di 6-2 6-2 dalla bielorussa che guida saldamente il ranking Wta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA