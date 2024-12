‘Miglior emergente’ Furlani vince l’Oscar di World Athletics

agenzia

E' il primo azzurro ad ottenere questo riconoscimento

ROMA, 01 DIC – Una stagione super si chiude con un riconoscimento di prestigio. Mattia Furlani vince il “Men’s Rising Star 2024” a livello mondiale, il premio per il miglior atleta emergente, la stella nascente negli Oscar assegnati dalla World Athletics. È il primo successo di sempre per un italiano come atleta dell’anno. Il saltatore azzurro, a soli diciannove anni ha conquistato il podio nei tre grandi eventi del 2024, fino al bronzo delle Olimpiadi di Parigi nel lungo dopo l’argento ai Mondiali indoor di Glasgow e l’argento agli Europei di Roma, oltre al record del mondo U20 portato a 8,38. Nei World Athletics Awards il campione delle Fiamme Oro ha superato la concorrenza degli altri due candidati: il triplista giamaicano Jaydon Hibbert, quarto alle Olimpiadi, e il mezzofondista olandese Niels Laros, sesto ai Giochi di Parigi nei 1500 metri e vincitore quest’anno del Men’s Rising Star della European Athletics, il premio continentale che lo scorso anno ha ricevuto proprio Furlani. Proclamati atleti dell’anno in campo assoluto lo sprinter Letsile Tebogo (Botswana), oro olimpico dei 200 metri, e l’olandese Sifan Hassan, campionessa a cinque cerchi della maratona. Premiati anche Sydney McLaughlin-Levrone (Usa) per la pista, lo svedese Armand “Mondo” Duplantis e l’ucraina Yaroslava Mahuchikh per i concorsi, l’etiope Tamirat Tola per le gar

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA