Migliozzi avvicina Pga, Laporta ai play-off Dp World

agenzia

Byeong-Hun An vince in Corea, azzurri protagonisti

ROMA, 27 OTT – Nel 2025, l’Italgolf può davvero sperare di vantare due giocatori sul PGA Tour. A Incheon, in Corea del Sud e nel Genesis Championship, con una grande rimonta nei due round conclusivi, Guido Migliozzi ha chiuso l’ultimo torneo della regular season del DP World Tour al 5/o posto, con uno score di 274 (72 71 66 65, -14) colpi, risalendo dalla 20/a alla 14/a posizione nella “Race to Dubai”, l’ordine di merito del circuito. Il vicentino, grazie a questo risultato, ora è più vicino – quando mancano solo i due eventi dei play-off – dal conquistare una carta per giocare, il prossimo anno, al fianco dei migliori al mondo. Sul percorso del Jack Nicklaus Golf Club (par 72), con un 65 (-7) finale bogey free, avvalorato da 7 birdie, ha firmato il miglior score della giornata e superato in classifica Francesco Laporta, 6/o con 276 (70 65 70 71, -12) dopo un torneo giocato da protagonista. A imporsi, in un derby tutto sudcoreano, davanti al pubblico di casa, è stato Byeong-Hun An (67 66 71 67). Il 33enne di Seul ha superato, alla prima buca di spareggio, con un birdie, il suo connazionale Tom Kim (68 69 67 67). Entrambi hanno chiuso le 72 buche regolamentari con un totale di 271 (-17), ma a far la differenza, al play-off, sono stati anche gli errori di Kim. Gioie e dolori per gli azzurri. Perché se Manassero (che si è concesso un turno di riposo), 6/o nella Race to Dubai, Migliozzi e Laporta (che ha recuperato 24 posizioni nell’ordine di merito, dov’è ora 60/o) prenderanno parte, dal 7 al 10 novembre prossimi, all’Abu Dhabi HSBC Championship, quattro giocatori dovranno invece prendere parte alle Qualifying School (QS) per confermare il pass per il DP World Tour anche nel 2025. Filippo Celli, 34/o con 282 (-6) in Corea davanti a Edoardo Molinari, 54/o con 287 (-1), sarà costretto a ripartire dalle QS proprio come Renato Paratore e Lorenzo Scalise, entrambi fuori al taglio a Incheon. All’Abu Dhabi HSBC Championship (montepremi di 9 milioni di dollari) prenderanno parte i top 70 della Race to Dubai. Poi, i migliori 50, parteciperanno al gran finale del DP World Tour Championship (14-17 novembre). Manassero è ormai a un passo dal PGA Tour dove spera di raggiungerlo anche Migliozzi. Mentre Laporta, dopo un bel finale di stagione (due sesti posti e un ventesimo nelle ultime tre gare), dovrà guadagnare altre dieci posizioni per conquistarsi un posto per Dubai.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA