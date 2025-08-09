Milan: Allegri “bella energia, meravigliato da Jashari”

agenzia

'Thiaw al Newcastle? È bravo, io e il club stiamo valutando'

MILANO, 09 AGO – “Abbiamo tenuto una bella energia, volevo vedere la condizione dei ragazzi e fargli fare 90 minuti. Jashari? Mi sono meravigliato per come ha fatto, perché ha lavorato poco con la palla e si è allenato quasi sempre da solo”: così Massimiliano Allegri a Sky Sport dopo il pari contro il Leeds in amichevole. “C’è da migliorare e lavorare, da portare avanti condizione fisica e convinzione mentale. Non bisogna esaltarsi troppo, la normalità per il Milan – avverte il tecnico rossonero – deve essere vincere le partite”. Poi, sulla possibilità concreta che Thiaw venga ceduto al Newcastle per 40 milioni di euro, spiega: “I ragazzi che ho sono tutti molto bravi, Thiaw è uno di questi. La società sta facendo le sue valutazioni insieme a me e vedremo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA