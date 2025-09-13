Milan: Allegri ‘oggi inizia il campionato, dobbiamo vincere’

agenzia

'Non so se siamo pronti o meno, ma servono i tre punti'

MILANO, 13 SET – “Oggi inizia il campionato. Perché il mercato è terminato l’1 settembre”: lo dice il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Bologna che a suo parere “non è è più una rivelazione ma una squadra abituata alle zone alte della classifica grazie all’ottimo lavoro di Sartori e Italiano. È una squadra che ha grande velocità, ha giocatori di grande tecnica, danno grande intensità alla partita”, spiega Allegri. “Non so se il Milan è pronto o meno, ma domani dobbiamo vincere perché dobbiamo interrompere questa cosa della sconfitta in casa”.

