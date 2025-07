Milan: Allegri, piena sinergia con la società sul mercato

agenzia

'La passata stagione non conta, guardo avanti e sono fiducioso'

MILANO, 21 LUG – Sul mercato “c’è piena e totale sinergia, la società sta lavorando per far si che il 31 agosto la squadra sia competitiva per il campionato e la Supercoppa e prima ancora per la Coppa Italia”: lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri nella conferenza stampa organizzata a Singapore dove i rossoneri affronteranno mercoledì l’Arsenal in amichevole. Allegri ribadisce di non voler pensare alla passata stagione: “Bisogna guardare avanti e non indietro, sia nel bene che nel male. Quello che è stato è una questione chiusa. Inizia una nuova stagione con uno staff tecnico diverso. Io sono molto fiducioso. Ho a disposizione giocatori con valori tecnici e morali importanti”.

