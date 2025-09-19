Milan: Allegri, speriamo di avere Leao col Napoli

agenzia

"Maignan sta bene ma torna martedì, Pulisic deciderò se dal 1' "

MILANO, 19 SET – “Leao sta procedendo bene. Speriamo di averlo a disposizione per il Napoli. E’ tanto che è fermo e dobbiamo valutare. Non ci sarà sicuramente con il Lecce (in Coppa Italia, ndr). Maignan? Sta bene, lo avremo sicuramente in porta con il Lecce”: sono gli aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori del Milan dati da Massimiliano Allegri nella conferenza della vigilia contro l’Udinese, partita in cui non ci sarà l’allenatore rossonero perché squalificato. “Capitano? Sarà Gabbia. Pulisic sta molto meglio – aggiunge poi -, è entrato bene. È un giocatore veramente bravo. Domani deciderò se farlo partire dall’inizio, martedì abbiamo un’altra partita importa da dentro e fuori”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA