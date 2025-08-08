Milan: aperta vendita libera abbonamenti a tifosi disabili

agenzia

Ricavato destinato a progetti per inclusione nello sport

MILANO, 08 AGO – Per la prima volta anche i tifosi disabili del Milan e i loro accompagnatori potranno abbonarsi per le partite di Serie A 2025/2026. La vendita libera inizierà l’11 agosto alle 14.30 fino al 12 alle 23.59. Un nuovo modello che è stato sviluppato in sinergia con il Comune di Milano e realtà associative del mondo della disabilità attive sul territorio. L’abbonamento a tariffa agevolata di 350€ – si legge nella nota del Milan – per i settori riservati a tifosi con disabilità e ai loro accompagnatori per la stagione 2025/26 comprende tutte le partite stagionali di Serie A disputate dalla Prima Squadra maschile rossonera presso lo stadio San Siro. Il ricavato della vendita degli abbonamenti riservati a tifosi con disabilità sarà interamente devoluto a progetti dedicati all’inclusione. Una parte sarà utilizzata per rendere più inclusiva l’accoglienza allo stadio, ma la parte più significativa sarà destinata al progetto “Generazione Sport” del Comune di Milano, “con un focus particolare sulle attività di avviamento allo sport per giovani con disabilità”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA