Milan bloccato 0-0 in casa dal Genoa, contestazione dei tifosi

ROMA, 15 DIC – Il Milan non va oltre lo 0-0 in casa contro il Genoa e sprofonda a -14 dall’Atalanta capolista. I rossoneri hano spinto ed hanno anche avuto qualche occasione ma sono stati fermati dal portiere avversario e dalla traversa. Il rossoblu, dal canto loro, hanno tenuto in difesa e portano a Genova un punto utile in chiave salvezza. Al termine dell’incontro pioggia di fischi e forte contestazione alla società da parte dei tifosi. I cori che intonano gli ultras sono eloquenti: “Questa società non ci merita”, “Noi non siamo americani” e “Ci avete rotto il ….”. In classifica il Milan ha ora 23 punti ed è ottavo. Il Genoa sale a 16 punti, due in più della zona retrocessione.

