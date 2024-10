Milan: Camarda debutta in Champions, è più giovane di sempre

agenzia

Entra nella ripresa del match col Bruges, a 16 anni e 268 giorni

MILANO, 22 OTT – Francesco Camarda, giovane talento del Milan, debutta in Champions League nella ripresa del match contro il Bruges. E’ il più giovane italiano in Champions League e il più giovane esordiente nella storia del Milan in questa competizione. Camarda è entrato al 30′ della ripresa al posto di Morata. Ha anche segnato di testa, ma il gol è stato annullato per fuorigioco.

