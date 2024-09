Milan: Cardinale, tutto per vincere ma in modo intelligente

agenzia

'Così saremo longevi, la A può migliorare e essere competitiva'

MILANO, 23 SET – “Il mio messaggio alla tifoseria non sembra funzionare, quindi direi che non vi darò alcun messaggio finché non vinceremo. Perché capisco che è l’unica cosa che vi interessa. Io farò il mio lavoro e faremo tutto il possibile per vincere. Ma vincere in modo intelligente. E se lo farò, saremo longevi. E contribuiremo a far crescere l’intero ecosistema, come ritengo sia nostro dovere”: lo dice il numero uno di RedBird e proprietario del Milan Gerry Cardinale intervenuto a New York in occasione della “Giornata dello Sport Italiano nel Mondo”. “Ci dovrebbe essere un’ondata di miglioramenti per tutta la Serie A, in modo da diventare più competitivi. E la Serie A potrà così realizzare il suo potenziale di essere una delle più grandi esportazioni italiane”, spiega Cardinale.

