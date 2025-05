Milan: Conceicao, Coppa Italia? Pensiamo gara per gara

agenzia

'Prima il Genoa e poi il Bologna, non c'è da gestire niente'

MILANO, 04 MAG – “Il discorso fatto fino adesso è che pensiamo partita per partita, migliorando cosa pensiamo ci sia bisogno di migliorare, cercando di essere una squadra più forte ogni giorno che passa. Pensiamo prima al Genoa domani e poi alle due contro il Bologna”. Lo ha detto il tecnico del Milan Sergio Conceicao, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa. “Gestire in Serie A verso la finale di Coppa Italia? Non devo gestire niente. Ogni giorno che veniamo a lavorare qua c’è la responsabilità di lavorare per un club come il Milan – ha proseguito -. Il campionato è quello che è, ma abbiamo la responsabilità di dimostrare tutti i giorni qualità, una squadra diversa da quello che siamo stati in campionato a volte. Per quello stiamo lavorando. La gestione che gli altri allenatori fanno a me non dice niente. Capello lo rispetto molto, lui ha il suo pensiero e io il mio. Noi non gestiamo niente, poi la partita non è solo degli 11 che cominciano. Pensiamo partita per partita, è quello il nostro pensiero”.

