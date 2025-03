Milan: Conceiçao, Joao Felix deve essere più decisivo

agenzia

'Serve una seconda punta, fare la differenza nei 30 metri'

MILANO, 01 MAR – “Joao Felix accetta che deve migliorare tutti i giorni qualcosa, deve essere più decisivo: non deve trovarsi lontano dalla porta come succede adesso. Deve fare la differenza negli ultimi trenta metri”: lo dice il tecnico del Milan Sergio Conceiçao alla vigilia della sfida contro la Lazio parlando del rendimento dell’attaccante portoghese che, dopo un avvio straordinario, sta deludendo. “E’ molto bravo tra le linee – spiega l’allenatore -, secondo me delle volte con la voglia di toccare palla tante volte si sposta in zone in cui non serve: abbiamo bisogno di una seconda punta. Ci stiamo lavorando”.

