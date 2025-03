Milan: Conceicao, partita difficile ma noi a Napoli per vincere

agenzia

'Hanno intensità e aggressività, a me piace sfidare i migliori'

MILANO, 29 MAR – “A me piace sfidare i migliori e noi sfideremo una tra le migliori d’Italia”: lo dice il tecnico del Milan Sergio Conceiçao alla vigilia della sfida contro il Napoli. “Troveremo un Napoli di qualità, a immagine del suo allenatore, con intensità e aggressività. Con una punta che sa fare la sponda, Raspadori che si mette dentro. McTominay che si inserisce… sappiamo quello che fanno – assicura l’allenatore rossonero -, come costruiscono. Ci andiamo preparati ma guardando la nostra squadra e creeremo difficoltà”. E’ il primo confronto tra tecnici per Conceiçao e Conte ma sono tante le sfide sul campo: “Ci ho giocato contro come giocatore, lui nella Juve io nella Lazio o Parma. Ci siamo affrontati tante volte. E’ una gara difficile, contro una squadra a tre punti dal primo posto. E’ importante, possiamo arrivare dove vogliamo noi e per questo è importante il risultato di domani. Vogliamo vincere, sapendo le qualità dell’avversario”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA