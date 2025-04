Milan: Conceiçao, sbagliamo comportamenti da scuola calcio

agenzia

'Approccio brutto, non era quello che avevamo preparato'

MILANO, 05 APR – “Ci sono alcuni errori individuali ma non solo in difesa. Penso che la squadra ha avuto errori non forzati dell’avversario. C’è qualche comportamento che stiamo cercando di migliorare: anche a Napoli il gol è stato più o meno così. Stiamo lavorando per cercare di migliorare. Per me non è facile, sono comportamenti del calcio e di scuola calcio che si imparano da ragazzini”: lo dice il tecnico del Milan, Sergio Conceiçao a Sky dopo il pari contro la Fiorentina a San Siro e due gol subiti in pochi minuti. “Sbagliamo anche tanti gol. Dobbiamo trovare questo equilibrio – continua -, perché creiamo tanto. L’approccio è stato brutto, non era quello che abbiamo preparato: il responsabile sono io”.

