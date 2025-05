Milan: è ufficiale, Allegri è il nuovo allenatore

agenzia

Dal club rossonero 'caloroso in bocca al lupo' al tecnico

MILANO, 30 MAG – Ora è anche ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan. Lo annuncia il club in una nota. “AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Massimiliano Allegri. Il Club rivolge a Massimiliano e ai suoi collaboratori un caloroso in bocca al lupo”. Nella nota, si ricorda anche che l’allenatore, dopo aver giocato in Serie A con Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, ha iniziato ad allenare nel 2002, debuttando in serie A col Cagliari nel 2008. Nel 2010 l’arrivo al Milan, con cui ha vinto subito lo scudetto numero 18 dei rossoneri e la Supercoppa Italiana 2011. Dal 2014 al 2019 prima, e dal 2021 al 2024, sulla panchina della Juventus ha conquistato 5 Scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.

