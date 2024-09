Milan: Fonseca ‘non penso al mio destino,c’è frustrazione’

agenzia

'Concentrato su squadra e partita, uniti ne usciremo'

MILANO, 21 SET – “Non penso se il mio futuro dipenda dal risultato di domani. La cosa più importante è la squadra e la partita. Quello che ho fatto è concentrarmi su ciò che posso controllare cioè il mio lavoro. La squadra e la partita sono le cose più importanti” : lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia del derby di Milano che può essere l’ultima spiaggia per il tecnico. “C’è una frustrazione grande da parte di tutti – aggiunge – ma consapevolezza che siamo uniti per uscire da questa situazione. La squadra capisce il momento, lavoriamo insieme per imparare e crescere”.

