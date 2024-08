Milan: Fonseca, per me Saelemaekers deve rimanere con noi

agenzia

'Da migliorare fase difensiva. Leao sarà un giocatore diverso'

ROMA, 13 AGO – “Nessuno dubbio che Saalemakers deve rimanere, per me. Mi piace molto, è un giocatore squadra che sa fare molte cose diverse, che lavora molto a centrocampo”. Così il tecnico del Milan Paulo Fonseca ai microfoni di Mediaset sul centrocampista belga, che sembrava dovesse essere ceduto, ma ha disputato una bella tournee precampionato negli Usa e stasera nel Trofeo Silvio Berlusconi ha provocato con una ‘rabona’ l’autorete del vantaggio dei rossoneri. “Per ora sono più contento della fase offensiva, di possesso – ha risposto a una domanda l’allenatore portoghese -. Sono 5 settimane (che lavora con loro), è un modo diverso di giocare difensivamente e abbiamo bisogno di tempo per migliorare, se vogliamo difendere alto e pressare alto lontano dalla nostra porta” “Nella prima parte abbiamo fatto bene e nei primi 15′ del secondo tempo quando abbiamo creato pericoli è stato quando abbiamo recuperato alti la palla”, ha spiegato ancora Fonseca. Sul suo connazionale Leao ha dichiarato: “Sono molto contento di Rafa, non so se meglio o peggio, ma sono sicuro che sarà un giocatore diverso”.

